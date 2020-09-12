رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر المصرية يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

اشتكى أهالي أرض زهير بمركز طامية في محافظة الفيوم المصرية بزيادة أسعار التصالح في مخالفات البناء بعد أن كان محافظ الفيوم بمصر الدكتور أحمد الأنصارى بنسبة 35%، فزادت أسعار التصالح من 210 لـ 280 جنيه للمتر رغم قرار المحافظ، رغم تدخلات الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيض تلك الأسعار.

يذكر أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم المصرية، أعلن القيم السعرية الجديدة المخفضة للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ، عقب تلقى عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة التسعير للمتر المسطح ، لافتاً أن التسعير الجديد انخفض بنسب متفاوتة من 30 % الى 35%، وذلك يوم 8 سبتمبر 2020.

واليوم، ناشد رئيس الوزراء المصرية المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر، مؤكدا أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمراعاة الأهالي في الريف بأن تكون قيمة الحد الأدنى التصالح 50 جنيها للمتر، وذلك تسهيلا من رئيس الجمهورية على المواطنين في كافة المحافظات.

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وأضاف الأهالي إنهم اشتكوا من ارتفاع أسعار التصالح إلى مجلس المدينة إلا أنه أبلغهم بضرورة الدفع أولا ثم تقديم شكوى، مما يؤكد تعنت المسئولين مع المواطنين.

ومن جانبه، ناشد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر المصرية، بسرعة تدخل محافظ الفيوم من أجل حل مشكلة أسعار التصالح التي تطبق على أهالي أرض زهير بمركز طامية في الفيوم، وذلك تطبيقا لتعليمات وتوجيهات الحكومة بالتسهيل على المواطنين.

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