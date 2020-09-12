وصول مساعدات إماراتية إلى السودان لدعم متضرري السيول

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وصلت إلى مطار الخرطوم، اليوم السبت، طائرة إغاثة إماراتية، لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضاناتبالسودان، مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي.
وتحمل الطائرة ٣٠طنا من المواد الغذائية ومواد الايواء، بجانب مواد طبية وصحية لإصحاح البيئة.
وكان في استقبال الطائرة من الجانب السوداني عباس فضل المولي مفوض العون الانساني.
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