قالت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل البلاد 1007 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يشكل أعلى حصيلةيومية في الإمارات منذ بدء الجائحة حسب ما ذكرت روسيا اليوم.
وقالت وزارة الصحة إنها أجرت 95287 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، ما أدى لاكتشاف 1007 إصابات جديدة بالفيروس، فيما تم تسجيل حالة وفاة وحيدة، وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 521 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل أعلى حصيلة للإصابات بكورونا منذ بدء الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.