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الإمارات تسجل أعلى حصيلة للإصابات بكورونا منذ بدء الأزمة

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قالت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل البلاد 1007 إصابات بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يشكل أعلى حصيلة

يومية في الإمارات منذ بدء الجائحة حسب ما ذكرت روسيا اليوم.

 

وقالت وزارة الصحة إنها أجرت 95287 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، ما أدى لاكتشاف 1007 إصابات جديدة بالفيروس، فيما تم تسجيل حالة وفاة وحيدة، وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 521 شخصا.

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