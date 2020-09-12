مقتل 50 عاملًا في انهيار منجم ذهب بالكونغو

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لقى ما لا يقل عن 50 عاملا حتفهم فى انهيار منجم ذهب ببلدة كاميتوجا فى شرق الكونغو ، وفقا لما ذكره نجاندو كاموندالا نائبعمدة البلدة اليوم السبت.
وأضاف أن منجم الذهب في إقليم "ساوث كيفو" انهار أمس الجمعة.
وتابع أن "جثثهم العمال مدفونة تحت الأنقاض".
وأضاف أنه بعد أمطار غزيرة تساقطت أمس وأمس الأول، فاضت مياه نهر "نجالي" القريب على ضفافه، مما أدى إلى تجمع الماء والطين في المنجم.
وأشار إلى أن معظم الضحايا من الشبان.
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