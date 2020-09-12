وريثة عرش إسبانيا بالحجر الصحي بعد ظهور حالة إصابة بكورونا في مدرستها

أعلن البلاط الملكي في إسبانيا، اليوم السبت إن الأميرة ليونور وريثة العرش في حجر صحي بعد أن أكدت الفحوص وجود حالة إصابة بكورونا في مدرستها. وفقا لوكالة سبوتنيك.

وستخضع الأميرة البالغة من العمر 14 عاما لاختبار فيروس كورونا هي وزملاء فصلها بمدرسة (سانتا ماريا دو لوس روساليس) في مدريد .

وذكر متحدث باسم البلاط الملكي أن والدها الملك فيليب ووالدتها الملكة ليتيزيا سيواصلان أداء

مهامهما الملكية في الوقت الراهن والذي تكافح فيه إسبانيا لاحتواء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكان ثمانية ملايين طفل إسباني قد عادوا لفصولهم الدراسية الأسبوع الماضي لكن بعض المدارس أغلقت أبوابها أو بعض فصولها بعدما أظهرت الاختبارات إصابة تلاميذ بكوفيد-19.

و كانت إسبانيا قد سجلت 4708 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لهذا

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المرض أمس الجمعة ليرتفع الإجمالي إلى 566326 إصابة وهو أعلى عدد في غرب أوروبا.

إلى جانب زيادة إجمالي عدد الوفيات بالمرض إلى 29747.

و الجدير بالذكر أن الأميرة ليونور كانت قد بدأت الدراسة اليوم السبت إلي جانب الآلاف من الطلاب و ذلك بعد أزمة كورونا حيث تعد الإجراءات مختلفة لهذا العام

و كانت وريثة العرش الأسباني قد وصلت إلي مدرستها في وقت سابق من اليوم السبت بصحبة والدها الملك فيليب السادس.

حيث كان من المقرر أن تبدأ شقيقتها الصغرى إنفانتا صوفيا دراستها الجمعة المقبل.