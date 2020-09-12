شاهد.. وزير الثقافة التونسى يثير جدلآ بفيديو جديد له

أثار وليد الزيدي، وزير الشؤون الثقافية في تونس، الملقب بـ"طه حسين تونس" جدلا واسعا منذ تعيينه، ومثل آخر موضوع جدلاً بظهوره في مقطع فيديو وهو يعزف على العود ويغني مع عدد من الأطفال حسب ما ذكرت روسيا اليوم .

وتداول صفحات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الوزير وهو يعزف ويغني صحبة مجموعة من الأطفال، وتباينت التعليقات حوله، وانقسمت الآراء بين مرحب بذلك وبين متنقد.

وفاقم مقطع الفيديو الجدل الحاصل حول الوزير منذ إعلان اسمه لتولي

حقيبة وزارة الشؤون الثقافية، خاصة أن عددا من الفنانين والمراقبين شككوا في قدرته على إدارة شؤون هذه الوزارة.

وذهب الكثيرون إلى أن "الوزير الكفيف وهو بصدد عزف العود، والمعروف بحبه للفن رغم فقدانه للبصر هو أرقى ما يمكن أن يفعله الإنسان، لا أحد بإمكانه أن يرفض أي صوت محب للحياة".

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