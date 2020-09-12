كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تواصل مبادراتها للأشقاء في الشدّة والرخاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل دولة الإمارات، مبادراتها تجاه الأشقاء في اليمن لبلسمة جراحهم وتطبيع أوضاعهم المعيشية في ظل الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على البلاد وشعبها.

قالت صحيفة البيان الإماراتية إن الإمارات النابضة بالخير والعطاء عون للأشقاء في الشدّة والرخاء. ومن خلال ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، تقوم بمبادرات متواصلة تجاه الأشقاء في اليمن لبلسمة جراحهم وتطبيع أوضاعهم المعيشية في ظل الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على البلاد وشعبها.

وأضافت الصحيفة، أن مبادرات «الهلال» الهامة، محاربة العطش وتوفير مصادر المياه، حيث نفذت الهيئة خلال السنوات الماضية مشروعات كثيرة في مجال إمدادات المياه للمناطق والمحافظات اليمنية التي تعاني شحاً في هذا المرفق الحيوي، واستفاد منها مئات الآلاف في المناطق الجبلية والصحراوية، على حدّ سواء.

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هذه المبادرات تتمّ بتوجيهات من القيادة الرشيدة، التي تحرص على اليمنيين وتتطلّع لتحسين أوضاعهم وتقديم الدعم الإنساني لهم، تماماً كما تحرص على سلامتهم وأمنهم. هذا العطاء يأتي في ظل وقف العديد من المؤسسات الإنسانية الإقليمية والعالمية مشاريعها وبرامجها في البلاد، بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي.

فضلاً عن المخاوف المرتبطة بتفشّي فيروس «كورونا» المستجدّ «كوفيد 19». لكن «الهلال»، وبسبب إيمانها العميق بضرورة الوقوف إلى جانب الأشقاء في الشدائد، تحرص على تعزيز مشروعاتها في المجالات كافة، فضلاً عن تصميمها على الوصول إلى المناطق النائية، التي لم تصل إليها أي منظمة إنسانية منذ سنوات.