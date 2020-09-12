مداهمة مقهى للشيشة يشتغل أثناء حالة طوارئ في طنجة-صور

أفاد مصدر أمني “لليوم24″، أن مصالح الدائرة الثانية داهمت، أمس الجمعة، المقهى الليلي المعروف ب”التيكتوك” بزنقة عمر ابن عبد العزيز، وهو في صدد العمل دون احترام لإجراءات الحجر وحالة طوارئ التي فرضتها وزارة الداخلية.

وحسب ذات المصدر، فإن العملية أسفرت عن حجز 50 نرجيلة و280 غرام من المعسل و9 رؤوس المحشو بالمعسل و160 رأس فارغ مخصص للشيشة، فيما تم توقيف مسير المقهى والزبون.