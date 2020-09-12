كومان يسدل الستار حول مصير سواريز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، أسدل الستار حول مصير النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، مع الفريق الكاتالوني.

وكانت بعض التقارير قد أكدت قرب رحيل سواريز عن برشلونة، قبل أن يخرج اللاعب لنفي هذه الأنباء عبر حسابه بموقع تويتر.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كومان أنهى علاقة سواريز مع برشلونة، والمهاجم الأوروغواياني لن يشارك مجددًا مع الفريق في أي مباراة.

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وأشارت إلى أن المدرب الهولندي ينوي استبعاد سواريز من قائمة المباراة الودية، اليوم السبت، دون إبداء أسباب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، قد يواجه نفس المصير، بسبب رغبة كومان في الاستغناء عن خدماته.

يذكر أن سواريز ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس، بينما ذكرت تقارير صحفية أن فيدال قريب من التوقيع لصالح إنتر ميلان.