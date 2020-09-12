كفر كنا: مقتل شاب طعنًا واعتقال قريبه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب، اليوم، السبت، إثر تعرّضه للطعن في كفر كنا.

ويدعى الشاب غازي أمارة، وهو متزوّج وأب لـ3 أطفال.

وقالت مصادر طبيّة إنّ الشاب يبلغ من العمر 34 عامًا، وإنه أصيب بجراح بالغة الخطورة ونقلته إلى المشفى "الإيطالي" في الناصرة لتلقّي العلاج.

وفشلت عمليّات الإنعاش في إنقاذ الشاب.

واعتقلت الشرطة قريبه (43 عامًا) للاشتباه بقتله.