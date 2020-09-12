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95 ألف فحص كورونا و521 حالة شفاء جديدة بالإمارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 12 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 95.287 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

 

 

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وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.007 إصابات جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات 78.849، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

 

وأكدت الوزارة شفاء 521 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 68.983.

 

كما أعلنت الوزارة وفاة مصاب بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 399 حالة .

 

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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