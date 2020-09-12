شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: ولي عهد أبوظبي مقاتل عظيم والان مع التفاصيل

السبت 12 سبتمبر 2020 وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه "مقاتل عظيم".

Advertisements وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي له بالبيت الأبيض، أول من أمس، أن قيادة دولة الإمارات تحظى باحترام كبير للغاية.

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