شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تبدأ توزيع أول دفعة من لقاح كورونا بالأقاليم الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد على الأقاليم الروسية. وقالت الوزارة في بيان : "خلال توزيع الدفعة الأولى، سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر". وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 من أغسطس الماضي اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V" وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

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