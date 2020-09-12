شكرا لقرائتكم خبر عن وريثة عرش إسبانيا في الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

قال البلاط الملكي بإسبانيا اليوم السبت إن الأميرة ليونور، وريثة العرش، في حجر صحي بعد أن أكدت الفحوص وجود حالة كورونا في مدرستها. وستخضع الأميرة البالغة من العمر 14 عاما لاختبار فيروس كورونا هي وزملاء فصلها بمدرسة (سانتا ماريا دو لوس روساليس) في مدريد. وقال متحدث باسم البلاط الملكي إن والدها الملك فيليبي ووالدتها الملكة لتيتثيا سيواصلان أداء مهامهما الملكية في الوقت الراهن الذي تكافح فيه إسبانيا لاحتواء ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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