البصرة.. وصول الفلاتر الخاصة بمشروع تحلية ماء محيلة

اعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، السبت، وصول الفلاتر الخاصة بمشروع تحلية ماء محيلة في قضاء ابي الخصيب.
وقال العيداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الفلاتر الخاصة بمشروع تحلية محطة ماء محيلة وصلت إلى محافظة البصرة بعد أن تم استيرادها من خارج العراق"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع من المشاريع المهمة التي ستخدم أهالي قضاء ابي الخصيب في قضية إيصال المياه".
من جانبه، أوضح المدير المفوض لشركة "الدير المتحدة للمقاولات والتجارة العامة"، حيدر الحيدر، وفقاً للبيان، أن "فلاتر التحلية (RO) الخاصة بمشروع ماء محيلة والتي وصلت الى البصرة هي بكامل الكمية حيث وصلت (4320) فلتر من كوريا، اما فلاتر محطة التصفية فقد وصلت من هولندا ويبلغ عددها (1800) فلتر"، مبيناً أن "الفلاتر خزنت بمخازن المشروع المبرد وكشفت من قبل دائرة المهندس المقيم".
من جانبه، أوضح المدير المفوض لشركة "الدير المتحدة للمقاولات والتجارة العامة"، حيدر الحيدر، وفقاً للبيان، أن "فلاتر التحلية (RO) الخاصة بمشروع ماء محيلة والتي وصلت الى البصرة هي بكامل الكمية حيث وصلت (4320) فلتر من كوريا، اما فلاتر محطة التصفية فقد وصلت من هولندا ويبلغ عددها (1800) فلتر"، مبيناً أن "الفلاتر خزنت بمخازن المشروع المبرد وكشفت من قبل دائرة المهندس المقيم".
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