دراسة: المطاعم والحانات بؤر محتملة لكوفيد-19

شدّدت دراسة نشرتها السلطات الصحية الأميركية، على الدور المحتمل للمطاعم والحانات في جائحة كوفيد-19، لكنها قللت أهمية دور وسائل النقل المشترك والمكاتب.
وأظهرت عمليات تعقب المخالطة في عدد من الولايات أن أشخاصاً كثر أصيبوا بالفيروس في المطاعم والحانات.
وتبيّن للباحثين أن أولئك الذين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية أو سلبية على السواء، يضعون الكمامات بالقدر نفسه، ويتصرفون بالطريقة عينها لجهة الوقاية في كل أنواع الأماكن باستثناء اثنين هما الحانات والمطاعم.
ولوحظ أن عدد الذين قصدوا المطاعم والحانات بين ذوي النتائج الإيجابية يبلغ ضعف مرتاديها من ذوي النتائج الإيجابية في الأسبوعين اللذين سبقا العوارض الأولى.
ومن المفترض أن يتم تأكيد هذه الدراسة بأبحاث أخرى، وخصوصاً أنها لا تميّز بين المساحات الداخلية والخارجية.
لكنّ هذه الدراسة تؤكد ضرورة وضع الكمامة لتفادي الإصابة بالعدوى جرّاء تطاير الرذاذ أياً كان حجمه.
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