منتسب يقتل أخيه رميا بالرصاص شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "احد منتسبي طيران الجيش أقدم على قتل شقيقه المنسوب في هيئة الحشد الشعبي بواسطة إطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهم".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحادث جرى أمام دارهم ضمن قضاء الحسينية"، مشيرا الى أن القاتل "لاذ بالفرار".
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