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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها إلى الرباط والدار البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تعتزم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، استئناف رحلات الركاب من أبوظبي إلى كل من الرباط والدار البيضاء في المملكة المغربية.
ابتداء من 18 سبتمبر الجاري، ستشغل الاتحاد للطيران رحلات عودة من أبوظبي إلى الدار البيضاء بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا، وسيتبع هذه الخدمة تشغيل رحلات مباشرة بين العاصمتين، أبوظبي والرباط، في 28 أكتوبر 2020.
ويمكن للضيوف الراغبين بالحجز زيارة موقع www.etihad.comللاطلاع على الخيارات المتوفرة وعلى القوانين المطبقة. كما يمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر تطبيق الشركة الخاص بالهواتف الذكية أو بالاتصال على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم 00971600555666، أو الحجز عبر وكلاء السفر.
ومع إضافة وجهتي الرباط والدار البيضاء سيزيد عدد الوجهات التي تشغلها الناقلة إلى 58 وجهة حول العالم.
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