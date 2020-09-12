عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت، بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد على الأقاليم الروسية.



وذكرت الوزارة في بيان: "خلال توزيع الدفعة الأولى سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

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كانت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا أعلنت، الأربعاء، عن بدء تطعيم سكان موسكو، بلقاح "سبوتنيك V"، في إطار دراسة ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت راكوفا، خلال مؤتمر صحفي: "اليوم هو يوم مهم ليس فقط للمدينة، ولكن للبلاد أجمع. كجزء من دراسة ما بعد التسجيل، بدأ التطعيم ضد (كوفيد-19) لأول مواطنين في موسكو. سيسمح لنا ذلك بالاقتراب من اللحظة التي سيكون فيها اللقاح متاحًا للجميع. تم تطعيم أول المشاركين في الدراسة اليوم".

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 من أغسطس/آب الماضي اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V" وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.