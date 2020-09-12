انطلاق رحلة لقاح كورونا بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت مصر، السبت، تجربة لقاحين لفيروس كورونا المستجد على مجموعة من المتطوعين.



وأشارت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، في مقابلة صحفية، الجمعة، إلى ثبات فعالية اللقاحين في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية.

وأوضحت أن هناك أكثر من 135 لقاحا دخلت في التجارب السريرية حول العالم، و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة.

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وتابعت الوزيرة أن الفرق بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، هو أن المرحلة الثالثة تثبت أمان اللقاح وجرعته المناسبة وأنه يعطي مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.

وواصلت حديثها: "بالنسبة لـ7 لقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة فقد تعاونت مصر مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال، ودخلنا في تحالف كبير جدا في جنيف حتى نؤمن احتياجاتنا وحجز 30 مليون جرعة".

وذكرت الوزيرة أن النوعين من اللقاح اللذين سيجري اختبارهما طورتهما شركة صينية تعطي التطعيمات الأساسية لشلل الأطفال، وهي "من الشركات الرائدة فى مجال اللقاحات".

وعبرت عن اعتقادها بأن فيروس كورونا لن يرحل تماما ولكننا سنتعايش معه، مشيرة إلى أن مصر ما زالت في الموجة الأولى وأصبحت لديها القدرة على التأقلم والمناورة في الإدارة للاستيعاب والتحكم في الجائحة.