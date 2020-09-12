شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الصراعات داخل جماعة الإخوان وإعلامها بسبب التمويل القطري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد جماعة الإخوان وإعلامها في الخارج حالة من التخبطات والصراعات، بسبب الخلاف على التمويل الذى تقدمه قطر ونظامها للجماعة، من أجل التحريض ضد مصر والدول العربية المستقرة، لإحداث حالة من الفتنة، حيث شهدت الفترة الماضية، نشوب أزمات بين مجموعة عزمى بشارة، مستشار تميم، والمسئول عن قناة العربى، وبين عزام التميمى، القيادى بالتنظيم الدولى للإخوان، وبين مجموعته التى يملكها ومنها قناة مكملين الإخوانية.

ومؤخرا كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن هناك حرباً داخلية يشهدها إعلام الإخوان، بسبب الخلاف على التمويل الذى يقدمه تنظيم الحمدين لهذه الشاشات الإخوانية التى تبث الفتنة والتحريض فى المجتمع.

وأضاف التقرير، أنه خلال الفترة الماضية شهدت قنوات الإخوان صراعاً وهجوماً متبادلاً، بين قنوات الإخوان فى تركيا وعلى رأسها شاشة مكملين التى يملكها الإخوانى عزام التميمي، وبين مقدمى البرامج فى قناة العربى التى يملكها عزمى بشارة، وذلك للخلاف حول التمويل لتلك الشاشات الإرهابية.

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