الممثلة سعاد خيي: ماكينش المسرح مكاينة خدمة

سلطت الفنانة سعاد خيي، الضوء على الواقع، الذي يعيشه الممثلون المسرحيون، بسبب إغلاق المسارح، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت سعاد خيي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن إغلاق المسارح يعني عدم العمل، وهو ما دفعها إلى شغل وقتها بالتواصل مع جمهورها عبر صور تذكارية من أحداث فنية.

وكتبت سعاد خيي: “دابا احنا جالسين في الديور ماكاين مسرح ماكاينة خدمة ماكاين مايدار نجبدو تصاورنا القدام نخرجوهم يشوفوهم الناس الزوينين” مع إرفاق منشورها بصورة توثق لمشاركتها في مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي في نسخته 32.

ولا تزال المسارح، ودور السينما تغلق أبوابها دون معرفة تاريخ استئناف أنشطتها، خصوصا مع تزايد عدد حالات الاصابة بكورونا، في حين أن أنشطة تصوير الأعمال التلفرية، والسينمائية استأنفت وفق شروط احترازية وقائية.