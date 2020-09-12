طقس السبت.. سحب منخفضة في الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية قرب السواحل

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب بالقرب من السواحل،

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الوسطى والجنوبية وغرب الواجهة المتوسطية مع نزول أمطار جد خفيفة محليا، لا سيما خلال الصباح. وستتكون سحب ركامية وضعيفة الاستقرار بالأطلس المتوسط، والمنطقة الشرقية مع احتمال قطرات متفرقة وخلايا رعدية، فيما ستكون السماء في غالب الأحيان مغشاة بسحب عليا.

وستهب الرياح معتدلة شمالية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، شمالية بالمنطقة الشرقية، وشرقية بمنطقة طنجة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 25 و 30 درجة بالجنوب الشرقي، وأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق على العموم.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 39 و44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وجنوب الأقاليم الجنوبية، والسايس، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال الأقليم الجنوبية، وهضاب الفوسفاط، وولماس، وداخل منطقة الغرب و اللوكوس، وما بين 30 و35 درجة بالمتبقي من السهول الداخلية، وما بين 24 و30 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.