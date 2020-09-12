أم الفحم: 81 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم الجمعة لوحده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 81 شخصًا بفيروس كورونا في أم الفحم، أمس الجمعة، لوحده، ما يرفع عدد الإصابات النشطة في المدينة إلى 652.
وهذه أعلى إصابة يوميّة بكورونا في المدينة منذ بدء الجائحة.
بينما يرتفع عدد المصابين الكلّي منذ بدء الجائحة إلى 1490 تعافى منهم 838 مصابًا.
وأعلنت البلديّة أن محطّة لفحص الإصابات ستفتتح في البلدة بدءًا من الرّابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً، اليوم، السبت، في قاعة السّوق البلدي.
وتخضع مدينة أم الفحم للإغلاق الليلي لوقوعها ضمن قائمة "البلدات الحمراء الساطعة" إثر تفشّي الفيروس فيها.
وتشمل القيود الجديدة منع ابتعاد المواطنين عن بيوتهم لمسافة تزيد عن 500 متر، وإغلاق المصالح التجارية باستثناء الحيوية، أي التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات.
وينتقل جهاز التعليم، بموجب القيود الجديدة، إلى التدريس عن بعد، باستثناء التعليم الخاص. كذلك يحظر تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق و20 شخصا في مكان مفتوح.
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