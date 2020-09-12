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شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: تطورات المنطقة تفرض نبذ سياسة المحاور والان مع التفاصيل
السبت 12 سبتمبر 2020
اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تفرض نبذ سياسة "المحاور"، مشيرا إلى ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤتِ ثمارها.
وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر "التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها ونبذ سياسة المحاور".
وتأتي تغريدة قرقاش غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل البحرين وإسرائيل لمعاهدة سلام في خطوة وصفت بالشجاعة، لتلحق بالإمارات التي أعلنت خطوة مماثلة منتصف الشهر الماضي.
وأضاف قرقاش أن "البدايات الجديدة تحمل في طياتها فرصا حقيقية، أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".
ومن المقرر أن توقع الإمارات والبحرين معاهدة السلام مع إسرائيل في واشنطن 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
وكان قرقاش قد أكد في تصريحات له الأسبوع الماضي أن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل "أداة يمكن استخدامها لضمان الحق الفلسطيني" مثل وقف ضم الأراضي الفلسطينية.
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