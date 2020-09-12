خليفة شينزو آبي المحتمل يؤكد أهمية التحالف مع أمريكا

السبت 12 سبتمبر 2020

أكد يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، والأوفر حظا لخلافة شينزو آبي رئيس الوزراء المستقيل، أهمية تحالف اليابان مع الولايات المتحدة للسياسة الخارجية للبلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء السبت.



وقال سوجا، في مناظرة في نادي الصحافة الياباني: "مع تأسيس تحالف بين أمريكا واليابان، من المهم لليابان التفاهم مع دول آسيوية أخرى".

وأضاف:"إنه بينما تواجه اليابان مشكلات في علاقتهما مع الصين وكوريا الجنوبية، فإنه سيسعى للمضي قدما في إقامة علاقات استراتيجية مع البلدين من خلال الاتصال بهما".

يأتي ذلك، فيما أعلن رئيس الوزراء الياباني المستقيل شينزو آبي،الجمعة، أن بلاده بحاجة إلى تعزيز قوة الردع وتقليل مخاطر الهجوم، مؤكدا أنها ستحدد السياسات الخاصة بالتعامل مع "البيئة الأمنية الخطيرة" بنهاية العام الحالي.

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ورجح قيادي بارز في الحزب الحاكم باليابان أن يحل رئيس الوزراء الجديد المتوقع تعيينه خلال أيام البرلمان ويدعو لانتخابات عامة مبكرة.

وقال شونيتشي سوزوكي، رئيس المجلس العام للحزب الديمقراطي الحر الحاكم، إن "السعي للحصول على تفويض عام مع حكومة جديدة تتمتع بتأييد شعبي كبير هو أحد الخيارات".

ومن المقرر أن ينتخب الحزب الحاكم زعيما جديدا في 14 سبتمبر ليحل محل شينزو آبي، الذي أعلن استقالته فجأة في 28 أغسطس لأسباب صحية.

من المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة في 16 سبتمبر لاختيار رئيس جديد للوزراء، والذي من شبه المؤكد أن يكون زعيم الحزب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية في المجلس.