شكرا لقرائتكم خبر عن الطوارئ والأزمات بأبوظبي تؤكد إلزامية إجراء فحص مسحة الأنف قبل دخول الإمارة والان مع التفاصيل

السبت 12 سبتمبر 2020 أهابت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بجميع القادمين إلى الإمارة التعاون والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

وأكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلزامية إجراء فحص مسحة الأنف PCR في اليوم السادس من دخول الإمارة، حرصاً على صحة وسلامة المجتمع.

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