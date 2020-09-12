روسيا تسجل 5488 إصابة جديدة بكورونا و119 وفاة

السبت 12 سبتمبر 2020

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 5488 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية و119 حالة وفاة ما يمثل انخفاضا طفيفا في عدد الاصابات وارتفاعا في الوفيات مقارنة مع معدلات أمس /102 وفاة و5504 إصابة.



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وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" مليون و57362 إصابة وحصيلة ضحايا الفيروس 18484 حالة وفاة، مع تماثل 5428 مرضى للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 873535 شخصا، وبقاء 165343 حالة نشطة حيث أن 22,4% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وفي السياق ذاته فقد أعلنت وزارة الصحة الروسية في وقت سابق عن بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا على الأقاليم الروسية وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر.