الهند تسجل رقماً قياسياً عالمياً للإصابات اليومية بكورونا

السبت 12 سبتمبر 2020

سجلت الهند، أحدث بؤرة لجائحة فيروس كورونا، 97570 حالة جديدة، وهو رقم قياسي عالمي آخر للإصابات اليومية، في حين تجاوز عدد حالات الوفيات ألف حالة لليوم الحادي عشر على التوالي، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.



من جهة أخرى، تستعد اليابان لتخفيف القيود المفروضة على أعداد الحضور في الفعاليات بما في ذلك الألعاب الرياضية الاحترافية، في الوقت التي تنحسر فيه الموجة الأخيرة من الإصابات وتسعى الحكومة إلى مزيد من الانفتاح للاقتصاد.

وعلى صعيد متصل، سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية انخفاضا آخر في الحالات والوفيات.

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وفي الولايات المتحدة، ارتفعت حالات الاصابة بنسبة 0.8%، فوق متوسط الزيادة اليومية بنسبة 0.6%، في الأسبوع السابق.

وينتشر الفيروس بين الشباب في المملكة المتحدة.

وفي فرنسا، حذر رئيس الوزراء جان كاستكس من "تدهور واضح حيث تم الابلاغ عن أكثر من 9000 للمرة الثانية في يوم واحد".