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دولة الإمارات ترحب بقرار البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 12 سبتمبر 2020

رحبت دولة الإمارات بقرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل.

 

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و أشادت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها اليوم بقرار مملكة البحرين و أعربت عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام و التعاون إقليميا و دوليا.

 

و أشارت الوزارة إلى أن قرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن و الازدهار في المنطقة مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي و الثقافي و العلمي و الدبلوماسي.

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