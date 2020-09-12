شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 874 حالة وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 12 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 874 حالة وفاة 43718 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

Advertisements وسجلت البرازيل حتى الآن 130396 حالة وفاة وأربعة ملايين و282164 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

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