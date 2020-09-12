شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تراجع جديد بإصابات فيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 12 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة المصرية "الجمعة" تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة مقابل 154 حالة إصابة و13 حالة وفاة يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى "الجمعة"، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و 5607 حالات وفاة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. تراجع جديد بإصابات فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.