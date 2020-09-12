أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي، السبت، عن تشغيل یومي لمعبر "جذابة" الحدودي مع العراق والواقع جنوب غربي البلاد لتصدير السلع.
ونوه المتحدث الى أن "المعبر كان يعمل تجريبيا كسائر المعابر العراقية يومي الاحد والاربعاء فقط"، مؤكدا أنه "خلال الفترة التجريبية كانت تمر نحو 30 شاحنة عبر منفذ جذابة الحدوي يوميا والان قد بلغ نحو 170 شاحنة غالبيتها تحمل الفواكه والخضروات والمواد الانشائية".
يذكر أن المعبر الايراني "جذابة"، آخر معبر مغلق مع العراق، حيث تمت إعادة افتتاحه بعد إغلاق استمر ستة أشهر جراء تفشي فيروس كورونا، وبذلك فان جميع المعابر المشتركة بين البلدين تم فتحها مجددا امام الحركة التصديرية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق عراقي - إيراني لإعادة افتتاح آخر معبر حدودي مغلق بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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