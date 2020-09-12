الامارات مذنب جديد بانتهاك اتفاق اوبك

وجاءت أقوى إشارة على وجود خطأ ما في الصادرات التي اعلنت عنها الامارات الشهر الماضي من وكالة الطاقة الدولية ، التي قدرت في تقريرها عن سوق النفط الذي تم مراقبته عن كثب أن الإمارات ضخت 3 ملايين برميل يوميًا في تموز، ووفقًا لشركة Petro-Logistics SA ، التي تتابع تحركات شحن النفط الدولية ، كما انها ضخت أكثر من ذلك في اب.وقالت شركة الأبحاث Kpler SAS أيضًا إن صادرات البلاد أعلى من أرقام الإنتاج الرسمية ، في حين أن بيانات الناقلات التي جمعتها بلومبرج تظهر أن البلاد شحنت حوالي 2.9 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي.

هذه الأرقام أعلى بكثير من 2.693 مليون برميل يوميًا من إنتاج اب الذي أعلنه وزير الطاقة سهيل المزروعي ، والذي كان بحد ذاته أعلى من 100000 برميل يوميًا فوق هدف أوبك + في البلاد.

ومع ذلك ، فإن الاعتقاد بأن عضوًا أساسيًا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يخرق حصته يؤثر على الأسعار .



قال بيل فارين برايس ، مدير في مجموعة RS Energy الاستشارية: "عندما تفشل إحدى دول الخليج الأساسية في تحقيق هدفها المتعلق بالامتثال ، فإنها تثير تساؤلات في السوق حول استدامة مشروع التخفيضات بأكمله". لقد قامت أوبك بعمل لا يصدق في تنفيذ التخفيضات حتى الآن ، لكنهم بحاجة إلى الاستمرار.

نجحت أوبك وحلفاؤها في إحياء النفط الخام من أعماق أزمة فيروس كورونا ، عندما انخفضت الأسعار الأمريكية إلى ما دون الصفر. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تركيزهم المكثف على ضمان امتثال كل عضو امتثالاً كاملاً لهدف المخرجات.

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منذ أن اتفقت المجموعة على خفض إنتاجي قدره 9.7 مليون برميل يوميًا في نيسان، كان معظم الجهود المبذولة لإنهاء الغش في الحصص تستهدف نيجيريا والعراق. أسفرت هذه الدفعة ، بقيادة المملكة العربية السعودية ، عن نتائج مهمة ، حيث أظهر كلا البلدين امتثالًا أعلى مما كان عليه في جولات التخفيضات السابقة.

ومع ذلك ، فإن تصور حدوث تصدعات في أماكن أخرى في تحالف أوبك + ، إلى جانب الشكوك الجديدة حول قوة انتعاش الطلب العالمي مع تسارع الإصابات بفيروس Covid-19 ، يجعل التجار متوترين.

قال تاماس فارجا ، المحلل في شركة بي في إم أويل أسوشيتس ليمتد في لندن: "بدأ السوق يفقد الثقة في الانتعاش ، وبالتالي فإن الأخبار الهبوطية تضخم ويتم تجاهل الأخبار الصعودية إلى حد ما". "سيتعين على أوبك أن تعمل معًا ، وإلا ستظل هذه السوق في حالة ركود".