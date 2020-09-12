رياضة 2020-09-12 | 10:28 7,667 مشاهدة وصلت قبل قليل، قافلة تشييع اللاعب الدولي السابق والمدرب ناظم شاكر إلى محافظة كركوك قادمة من أربيل. وكان في استقبال القافلة كل من النجمين الدوليين السابقين يونس محمود ومهدي كريم، حيث ستسمر القافلة إلى بغداد لدفن جثمان شاكر في مقبرة الكرخ. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. قافلة تشييع ناظم شاكر تصل كركوك ويونس محمود يستقبل المشيعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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