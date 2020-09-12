'فيفا' يعزي العراقيين بوفاة ناظم شاكر

وتوفي شاكر يوم امس، متأثراً بمضاعفات اصابته بفيروس كورونا

وذكر الاتحاد في برقية تعزية لاتحاد الكرة العراقي، أن "الاتحاد الدولي FIFA يتقدم بخالص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية عن عُمر 62 سنة بعد صراع مع المرض".



‏وأوضح، أن "الفقيد كان لاعباً ومدرباً وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم 1986".