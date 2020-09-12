ضبط صهاريج محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط في محافظات عدة

أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، ضبط ثلاث عجلات نوع صهاريج محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط بمحافظات مختلفة من البلاد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "من خلال توجيهات المراجع بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته والحد من هذه الظاهرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة من ضبط (٦) عجلات ثلاثة منها صهاريج محملة بمنتوج نفطي وإلقاء القبض على سائقيها في محافظات نينوى وكركوك وبغداد و بابل وكربلاء".



واضافت، "حيث كانت نوع المخالفة عدم وجود اوراق رسمية بحمولة المنتوج وتغير خط سير الحركة"، مؤكدة انه "تم ضبط العجلات اصواليا مع سائقيها وتسليمهم الى مراكز شرطة النفط ضمن قواطع المسؤولية لكل محافظة".

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