اعتقال 'إرهابي' يُمثّل 'شيفرة مهمة' لدى 'داعش' في كركوك

أفاد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، السبت، باعتقال "إرهابي بارز" في محافظة كركوك، قال إنه يمثل "شيفرة مهمة" لدى تنظيم "داعش". وقال أبو رغيف في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الاستخبارات العسكرية تعتقل هدفا نافذا وفعالا وبارزا في محافظة كركوك". وأضاف أنه "قد يكون يُمثل شيفرة هامة لفك المزيد من تشعبات التنظيم، وهو يُمثل سدة هامة بداعش".

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