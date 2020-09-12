الزعيم الكوري الشمالي يعترف: نواجه صعوبات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أعمال إعادة البناء في منطقة تضررت من الفيضانات في أعقاب سلسلة من الأعاصير والأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد، طبقا لوكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية السبت.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن الاقتصاد الكوري الشمالي "واجه مصاعب ومحن بسبب الأضرار الكبيرة التي سببتها سلسلة الأمطار الغزيرة والأعاصير التي وقعت في الآونة الأخيرة".

وأضاف تقرير الوكالة أن كيم أبدى ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في إعادة الإعمار في قرية تايتشونج ري الواقعة في مقاطعة هوانجهاي الشمالية.





وبعد تقييم الأضرار الناجمة عن الأعاصير في الأسبوع الماضي، قال كيم لأنصار حزب العمال إنه لا بد من إعادة النظر في الخطط الخاصة بالاقتصاد المتعثر بالفعل بسبب العقوبات والقيود التي تم فرضها في الآونة الأخيرة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

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وكشف قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، روبرت أبرامز، أن السلطات في كوريا الشمالية أمرت بإطلاق النار على عابري حدودها من الصين خشية دخول أشخاص مصابين بفيروس كورونا.

ويواجه الشمال الفقير، والذي لم يؤكد وجود إصابة واحدة على أراضيه حتى الآن، خطر انهيار نظامه الصحي في حال تفشي الفيروس.

وكانت بيونج يانج أغلقت حدودها مع الصين في يناير/كانون الثاني الماضي في محاولة لمنع دخول مصابين، وفي يوليو/تموز ذكر الإعلام الرسمي أنه تم رفع حالة الطوارئ إلى مستواها الأقصى.

كما تعاني الدولة النووية المعزولة من تداعيات إعصار "مايساك" الذي تسبب بتدمير أكثر من ألفي منزل أو غمرها بالمياه، وفق تقارير إعلامية رسمية.