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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات ترحب بقرار البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
رحبت دولة الإمارات بقرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل.
و أشادت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها اليوم بقرار مملكة البحرين و أعربت عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام و التعاون إقليميا و دوليا.
و أشارت الوزارة إلى أن قرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن و الازدهار في المنطقة مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي و الثقافي و العلمي و الدبلوماسي.
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