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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل يعد إجراء سياديا.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم السبت عن الشيخ راشد قوله إن ذلك يمثل موقفا شجاعا يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ورؤيته الثاقبة.
وأضاف أن هذا الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين، داخليا وخارجيا ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار.
وأوضح أن البحرين تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر وهو نهج أصيل وممتد في إطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الأصيلة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الجمعة عن التوصل لاتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق بين إسرائيل والبحرين سيمثل "عهدا جديدا للسلام".
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