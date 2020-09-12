شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دخول أول فوج سياحي روسي إلى الإمارات عبر مطار دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 أنهى مأمورو جوازات مطار دبي الدولي إجراءات دخول أول فوج سياحي روسي قادم إلى دولة الإمارات العربية عبر مطارات دبي مع بداية استئناف الحركة الجوية في مطارات دبي.

ويأتي ذلك في إطار جهود إقامة دبي لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي اخذين بعين الاعتبار كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تسهم في تعزيز ثقة المسافرين وتعكس جاهزية البنية التحتية السياحية للإمارة.

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