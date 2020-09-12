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روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى الإمارات

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة الطيران الروسية الحكومية «أيروفلوت» عن استئناف رحلاتها إلى دبي، أمس، وذلك بعد تعليقها في إطار الإجراءات التي اتخذتها موسكو لمكافحة انتشار في مارس الماضي.

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وذكرت الشركة في بيان لها بحسب وكالة «تاس» للأنباء أنه سيتم تنفيذ رحلتين أسبوعياً بين العاصمة الروسية موسكو ودبي، يومي (الجمعة والسبت)، حيث سيتوجب على المواطنين الروس قبل السفر إلى دبي، وتحديداً قبل 96 ساعة من موعد الوصول إجراء اختبار صحي للتأكد من عدم إصابة المسافر بفيروس كورونا، كما سيتعين أيضاً إجراء الاختبار مرة أخرى بعد الوصول.

 

وعلقت موسكو جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتباراً من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يونيو حتى أوائل أغسطس الماضي.

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