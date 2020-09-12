أكثر من 28.33 مليون مصاب بكورونا في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 28.33 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 910299 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و414694 إصابة و191916 وفاة.

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وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و562414 إصابة و76271 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و238446 إصابة و129522 وفاة وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و051874 حالة و18365 حالة وفاة.