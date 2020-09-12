بومبيو: الأمر متروك للأفغان لتحديد مستقبل نظامهم السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو" إن الأمر متروك للأفغان لتحديد شكل النظام السياسي في بلادهم خلال محادثات السلام".
وحث بومبيو ـ بحسب ما نقل موقع (يو إس نيوز) الأمريكي اليوم السبت - الأطراف الأفغانية المتصارعة إلى اغتنام الفرصة لإبرام اتفاق سلام وذلك خلال حفل افتتاح مفاوضات السلام التي طال انتظارها، معبرا عن أمله في أن يوفر هذا الحل الحماية لحقوق جميع الأفغان .
ومن المأمول أن تُنهي محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية، حربا دامت 19 سنة في البلاد.
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