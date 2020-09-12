مقتل وإصابة 11 شخصًا في حريق بمبنى في مدينة كراتشي الباكستانية

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - أ ش أ

أعلن مسئولو الإنقاذ في باكستان، اليوم السبت، أن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فضلا عن إصابة 7 آخرين إثر نشوب حريق بمبنى مكون من 3 طوابق بمنطقة "مستعمرة هجرات" في مدينة كراتشي جنوبي البلاد.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن من بين المصابين شرطيا، فيما كانت طفلته وزوجته من بين الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحريق، حسبما أعلنته الشرطة، وأضافت أنه تم نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وقال مسؤولو الإطفاء إن فندقا يشغل الطابق الأرضي من المبنى، إلا أن النيران أضرمت في مصنع وسادات يقع في الطابق الأول، وانتشرت في باقي الطوابق.

كان شهود عيان قد أفادوا بأن 4 عائلات مكونة من 24 شخصا كانوا يعيشون بالمبنى عند نشوب الحريق.