طالبان: أفغانستان المستقبل يجب أن تقوم على نظام إسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):
أكدت حركة طالبان، اليوم السبت، أن أفغانستان المستقبل يجب أن تقوم على نظام إسلامي، فيما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن اختيار النظام السياسي للبلاد يعود للأفغان أنفسهم.
جاءت هذه التصريحات خلال مراسم افتتاح محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية والحركة في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".
وقال الملا عبد الغنی برادر، زعيم طالبان السياسي إنه "يتطلع لأفغانستان تنعم بالسلام والاستقرار"، مشددا على ضرورة أن تكون أفغانستان "دولة مستقلة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في افتتاح المحادثات إن اختيار النظام السياسي لأفغانستان قرار يعود للأفغان أنفسهم وتتخذه الحكومة وطالبان.
وعبر عن أمله بأن يحمي الحل المنشود لأزمة أفغانسان حقوق جميع الأفغان ويحمي التقدم الاجتماعي، بما في ذلك وجود المرأة في الحياة العامة، مضيفا أن "طالبان" تعهدت بأنها لن تستضيف عناصر إرهابية.
وقال مخاطبا الممثلين الأفغان في المحادثات: "لا أستطيع أن أحثكم بقوة كافية على اغتنام هذه الفرصة (لتحقيق السلام).. أنتم لا تعملون حاليا من أجل هذا الجيل من الأفغان فحسب، بل وللأجيال القادمة أيضا".
وتنعقد محادثات السلام الأفغانية التي طال انتظارها، في أعقاب اتفاق على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أبرمته واشنطن مع "طالبان" في فبراير الماضي.
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