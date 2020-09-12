وزير الإعلام البحريني عن السلام مع إسرائيل: "خطوة تاريخية"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، مساء الجمعة، إن إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة تاريخية وهامة تجاه إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة أنباء البحرين (بنا) أن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل هي خطوة واقعية تساعد على إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للمبادرة العربية.

وشدد الوزير على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، والتي تأتي في صدارة أولوياتها، وضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة.

وقال: "كافة السوابق التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات المملكة وقراراتها، كانت دائما تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وحماية مقدراته، ولا يمكن لأحد المزايدة على المملكة في هذا الشأن".

وأوضح أن إعلان البحرين تأييد السلام مع إسرائيل يمثل إحدى الجهود الدولية للمملكة لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي في العالم.

وأشار إلى أن المملكة تلقت دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض.

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وأوضح أن البحرين وافقت على المشاركة، حيث سيمثلها وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني للتوقيع على إعلان تأييد السلام الذي سيساهم في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، مساء أمس الجمعة، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي".

وغرد ترامب على حسابه الرسمي عبر تويتر، قائلا: "إنجاز تاريخي آخر اليوم.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".

وتابع: "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما"، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أبرمته الإمارات مع إسرائيل.

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدثوا أمس الجمعة وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وتابع البيان: "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".