آبي يزور المستشفى لأول مرة منذ إعلان استقالته بسبب تدهور حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - أ ش أ

زار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم السبت، مستشفى في طوكيو لإجراء بعض الفحوصات الطبية؛ وهي المرة الأولى التي يظهر فيها آبي منذ إعلانه المفاجئ الشهر الماضي عن تنحيه بسبب معركته مع مرض مزمن.

وذكر مكتب رئيس الوزراء - في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية على موقعها الإلكتروني - أن آبي أمضى حوالي أربع ساعات في مستشفى جامعة كيو لتلقي العلاج من التهاب القولون التقرحي، وهو مرض معوي يعاني منه. وهذه ثالث زيارة يقوم بها إلى المستشفى في الأسابيع الأخيرة.

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وكان آبي قد أعلن عن استقالته في مؤتمر صحفي عقده في 28 أغسطس الماضي لحاجته، على حد قوله، إلى الخضوع لعلاج حالته الصحية باستخدام عقار جديد.

وزار آبي المستشفى يومي 17 و 24 أغسطس الماضي، حيث كان يعاني من تفشي المرض الذي تسبب أيضا في استقالته المفاجئة من رئاسة الوزراء عام 2007 وكان ذلك بعد عام واحد فقط في المنصب. وعند عودته إلى السلطة عام 2012، قال إنه تغلب على المرض بمساعدة عقار جديد.

ومن المقرر أن ينتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه آبي عقب أيام قليلة خليفته كزعيم للحزب، والذي سيعين بعد ذلك رئيس وزراء اليابان في جلسة برلمانية بعد ذلك بيومين.