الجزائر / خلال 24 ساعة: 10 وفيات و272 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الخميس، عن تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 أشخاص خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا، إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 47488 حالة مؤكدة بالفيروس، في حين وصل عدد الوفيات بكورونا إلى 1591 حالة وفاة.

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